Северная Ирландия – Новая Зеландия. Прогноз на матч (02.06.2017)

Северная Ирландия примет Новую Зеландию в товарищеском матче. Поединок пройдет в Белфасте на «Виндзор Парк», где соперникам британской сборной никогда не приходится легко, даже если говорить о контрольных встречах. Вот и в предстоящем матче букмекеры явное предпочтение отдают Северной Ирландии, хоть особой мотивации у хозяев и нет.





Сезон в Британии завершился по большому счету, а значит, игроки Северной Ирландии, представляющие клубы английских дивизионов уже «на чемоданах», как говорится, то есть, готовы к отпуску. Возможно, это обстоятельство негативно скажется на результате поединка с Новой Зеландией, которая, кстати, не против обыграть довольно сильного по своим меркам соперника.





Предположим, что Северная Ирландия не станет активничать в начале матча, позволив многое Новой Зеландии. У гостей будет шанс отличится в первой половине встречи, но еще возможнее нулевая ничья в стартовой 45-минутке. Вообще, игра не должна изобиловать голевыми моментами и наверняка она завершится «низом», три мяча и более ожидать не приходится.