Франция – Парагвай. Прогноз на матч (02.06.2017)

Франция сыграет с Парагваем в товарищеском матче. На данный момент французская сборная является по праву одной из сильнейших в мире, но вряд ли в контрольных поединках она будет во что бы то ни стало пытаться демонстрировать это.





Да, Франция выглядит фаворитом в противостоянии с Парагваем, вот только нужно учитывать то обстоятельство, что сезон в Европе завершен и многие основные игроки, звезды сборной получили отдых. Конечно, во Франции много молодёжи, перспективных игроков, но все же обыграть Парагвай, опытный Парагвай вряд ли удастся разгромно.





Если говорить об очных встречах, то у Франции есть преимущество, впрочем, поединки последнего времени, а именно в 2008-м и 2014-м году оказались не в пользу французов – ничьи 0:0 и 1:1. Предположим, что высокой результативностью не порадуют сборные и сейчас, а Франция не победит крупно. Прогноз – минимальная виктория европейцев со счетом 1:0, максимум 2:0. Скорее всего, первый тайм вовсе пройдет без голов, особенно, если Парагвай закроется в обороне, а в этом компоненте сборная хороша, пусть и не в последнее время.