Мексика – Ирландия. Прогноз на матч (02.06.2017)

Во второй раз в своей истории, только сейчас в товарищеском матче, сойдутся между собой сборные Мексики и Ирландии. Ранее команды пересеклись на групповой стадии Чемпионата Мира 1994-го года – тогда представители Южной Америки выиграли 2:1, что стало для мексиканцев единственной викторией на том этапе. В итоге Мексика заняла в группе первое место, а Ирландия финишировала 3-й, несмотря на то, что команды, причем сразу все четыре, набрали равное количество очков.





Несомненно, Ирландия еще помнит о том болезненном поражении, вот только вряд ли этот факт хоть каким-то образом скажется на предстоящей игре. Хоть матч пройдет и на нейтральном поле, Мексика в нем является явным фаворитом, что и не удивительно, так как в Британии сезон закончился и многие основные игроки сборной получили отдых, Мексика со своими лидерами же более-менее в строю.





Предположим, что Мексика выиграет встречу, отличившись 1-2 раза. Вообще, поединок не должен оказаться результативным, поэтому стоит рассматривать даже вариант «низа», исходя из небольшого количества голевых моментов.