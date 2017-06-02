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Шапекоэнсе – Крузейро. Прогноз на матч (02.06.2017)
Дата события: 02 июня 04:00

Шапекоэнсе примет Крузейро в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии. В первой встрече Крузейро на своем поле победил 1:0, тем самым сделав значимый шаг на пути к четвертьфиналу. В предстоящем поединке гостям достаточно отличиться и не проиграть в два мяча, чтобы добиться итогового успеха в противостоянии и, как кажется, Крузейро по силам это.


Крузейро в последнее время выглядел очень даже неплохо, но Шапекоэнсе выигрывал чаще своего соперника по предстоящей встрече, например, он победил Аваи, Зулию и Палмейрас, пропустив в общей сложности один мяч.


Скорее всего, предстоящий матч не порадует обилием забитых мячей, предположим, что Крузейро не станет рисковать и сыграет строго от обороны, по крайней мере, до перерыва. Шапекоэнсе хоть и способен прижать соперника к своим воротам, особой остроты такая тактика не придаст, а с «навалом» Крузейро должен справиться. Прогноз – игра до перерыва будет скучной и завершится вничью 0:0, а вот во второй 45-минтуке Крузйеро в одной из контратак забьет свой единственный мяч.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «Крузейро забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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