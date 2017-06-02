Голден Стэйт – Кливленд. Прогноз на матч (02.06.2017)

Голден Стйэт примет Кливленд в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Уже третий год подряд именно эти команды решают судьбу сезона, пока в противостоянии ничья 1:1 – Уорриорз выиграли в 2015-м, а Кавальерс праздновали успех в 2016-м.





Стоит сказать, что в прошлом году Кливленд вытащил серию, так как уступая 3:1, сумел трижды подряд победить, несмотря на свои минимальные шансы. Голден Стэйт и сам виноват, так как позволил сопернику слишком много, предположим, что сейчас «воины» будут куда сконцентрированнее.





Если говорить не о противостоянии в целом, а о конкретно взятой встрече, то здесь не должно произойти ничего неожиданного – Голден Стэйт на своей площадке обязан обыгрывать Кливленд и выходить вперед в серии. «Воины» находятся в великолепной форме, команда в полуфинале не заметила сопротивления Сан-Антонио, победив того в четырех матчах, а вот Кливленд Бостону в одном из поединков проиграл, причем домашнем.





Предположим, что Голден Стэйт здесь выиграет в 5-10 очков, наверняка хозяева мощно начнут и закончат встречу, с учётом такого прогноза и ставка.