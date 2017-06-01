Маррей – Клижан. Прогноз на матч (01.06.2017)

Энди Маррей сыграет с Мартином Клижаном в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Британец преодолел прошлую стадию турнира, уступив Кузнецову только в одном из сетов, то есть, Маррей сложностей не испытал, тем более он деклассировал соперника в заключительном сете всухую. Клижан примерно такого же уровня теннисист, что и Кузнецов, а значит, с высокой долей вероятности легким для британца окажется и предстоящая встреча.





Ранее только однажды между собой сыграли Маррей и Клижан. Случилось это в октябре 2016-го года на турнире в австрийской Вене – Энди на стадии 1/16 финала обыграл Мартина в трех сетах (6:3, 6:7, 6:0). То есть, снова мы видим подавляющее преимущество Маррея в заключительном сете, предположим, что подобное развитие событий будет и сейчас.





Скорее всего, Маррей не станет бросать все силы в начале игры, а дождется нужно момента для рывка, который в итоге принесет ему успех. Прогноз – в 3-м или 4-м сете, в зависимости от счета на тот момент, Маррей обыграет Клижана в 6-ти геймах, тогда как соперник заберет максимум 2.