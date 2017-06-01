Швейцария – Беларусь. Прогноз на матч (01.06.2017)

Швейцария сыграет Беларусью в товарищеском матче. Здесь особой интриги нет, но все же каждая из команд постарается показать себя с лучшей стороны, особенно молодые игроки. Конечно, шансы швейцарцев на победу значительно выше, что обусловлено не только классом команды, но и статистикой прошлых встреч.





Швейцария выиграла все пять поединков квалификации, в том числе одолела действующего чемпионат Европы – Португалию (2:0). А вот Беларусь уступила трижды подряд в предыдущих матчах и одна из неудач случилась в контрольной встрече – поражение 3:0 от Македонии. Белорусы не здорово смотрелись в атаке, не отличившись ни разу в трех матчах, да и в обороне команда действовала плохо – 8 пропущенных мячей.





Если говорить об очных встречах, то и здесь преимущество на стороне Швейцарии. Впрочем, в последний раз команды друг с другом играли в далеком 1999-м году – тогда Швейцария обыграла соперника дома 2:0, а на выезде 1:0. Предположим, что и сейчас фаворит выиграет с сухим счетом в поединке без большого количества забитых мячей.