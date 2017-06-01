Лион – ПСЖ. Прогноз на матч (01.06.2017)

В финальном матче Женской Лиги Чемпионов сойдутся два представителя Франции – Лион и ПСЖ. Дважды в нынешнем сезоне команды противостояли друг другу в чемпионате, обменявшись домашними победами с сухим счетом – ПСЖ в декабре выиграл 1:0, тогда как уже в мае Лион деклассировал соперника 3:0.





Не удивительно, что именно Лион является явным фаворитом финальной встречи – коэффициенты на победу этой команды в основное время не превышают отметку 1,50. Шанс ПСЖ в том, что команда столь же надежно отыграет в обороне, как это случилось на прошлой стадии турнира в противостоянии с каталонской Барселоной – парижане пропустили в двух поединках только однажды, причем на заключительной минуте гостевой встречи, в которой выигрывали на тот момент 3:0.





Предположим, что как минимум стартовые 20 минут предстоящего матча не станут яркими, не запомнятся обилием голевых моментов и не принесут забитых мячей. Скорее всего, Лион сможет отличиться ближе к перерыву или даже в начале второго тайма, после чего игра хоть и станет другой, но на итоговый «верх» все равно рассчитывать не приходится в силу класса побеждающей на тот момент команды.