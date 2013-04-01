Хьюстон – Реал Солт-Лейк. Прогноз на матч (01.06.2017)

Хьюстон примет Реал Солт-Лейк в рамках МЛС. Команды представляют Западную конференцию и на данный момент находятся в противоположных частях турнирной таблицы – Динамо на второй строчке, тогда как Реал на 10-й позиции.





Конечно, данное обстоятельство не могло не повлиять на котировки букмекеров, но еще более значимый факт, на который стоит обратить внимание – матч пройдет в Техасе, то есть, Динамо в любом случае будет иметь преимущество.





Всё так, вот только Хьюстон в последнее время выступал не слишком здорово, а точнее сказать провально, ведь команда не смогла выиграть в трех поединках подряд, уступив дважды. А вот Реал Солт-Лейк, как кажется, начал выходить из кризиса, так как команда победила два раза в трех встречах, сделав небольшой шаг к зоне плей-офф. Конечно, в нынешнем сезоне Реалу будет сложно бороться за топ-6 конференции, но если выцарапывать очки во встрече с фаворитами на их поле, то все может сложиться удачно. Прогноз – игра не станет результативной и в ней фаворит либо выиграет минимально, либо матч завершится вничью 0:0 или 1:1