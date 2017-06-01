Коламбус – Сиэтл. Прогноз на матч (01.06.2017)

Коламбус примет Сиэтл в матче МЛС. Команды не лучшим образом стартовали в сезоне, проиграв семь и пять поединков соответственно, причем Коламбус, в отличие от Сиэтла, все же находится в зоне плей-офф.





В предстоящей встрече букмекеры явное предпочтение отдают Коламбусу, который сыграет на своем поле, а значит, будет иметь определенное преимущество. Но все-таки не кажется, что по итогам противостояния Крю добьются успеха, ведь они находятся в плохой форме, уступив дважды подряд в последнее время, а вот Сиэтл потихоньку выходит из «комы», так как команда, выиграла дважды в предыдущих поединках, не пропустив от соперников ни единого мяча.





Впрочем, Сиэтл в нынешнем сезоне в целом, да и в прошлых встречах в частности, не очень результативен, скорее всего, если забьет команда в ворота Коламбуса, то один, максимум два мяча. Предположим, что хозяева будут на протяжении большей части игрового времени владеть инициативой, Сиэтл же изберет выжидательную тактику, которая даст плоды, если даст вообще, после перерыва. Прогноз – Сиэтл отличится во втором тайме.