Питтсбург – Нэшвилл. Прогноз на матч (01.06.2017)

Питтсбург сыграет с Нэшвиллом во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Первый поединок оказался за «пингвинами», которые дома обыграли грозного соперника со счетом 5:3, трижды отличившись уже в стартовом периоде. Впрочем, Нэшивллу к середине третьей 20-минутки удалось отыграться, хоть равным счет был не долго – Питтсбург в концовке дожал гостей.





Предположим, что по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. В ней Пингвинз снова выступят в качестве фаворитов, а значит, от хозяев стоит ждать мощного начала. Скорее всего, в стартовом периоде Питтсьбург окажется сильнее, а если этого не случится, то уже после первого перерыва «пингвины» создадут определенный гандикап в счете.





Нэшвиил зачастую действует результативно, поэтому на «ноль» команда точно не сыграет. Проигрывая, Нэшвилл, конечно же, рискнет, что даст какие-то надежды на спасение, только вот вряд Питтсбург повторит ошибки предыдущего поединка, и постарается «засушить» игру, навязжет борьбу Нэшвиллу на каждом участке льда. Такая тактика даст свои плоды и по итогам матча хозяева выиграют в две шайбы, прогноз – виктория Питтсбурга 4:2.