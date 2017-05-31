Заря – Олимпик. Прогноз на матч (31.05.2017)

Заря примет Олимпик в матче 32-го тура Чемпионата Украины. Луганский клуб гарантировал свое участие в Лиге Европы, тогда как донецкий коллектив будет пробовать свои силы в квалификации этого турнира, заняв по итогам чемпионата четвертое место.





Что касается предстоящей встречи, то, хоть здесь ни одна из команд не имеет запредельной мотивации, в ней есть фаворит. Эта Заря, которая только в одном поединке в истории проиграла донецкому Олимпику, и то случилось это уже в далеком 2014-м году. В четырех матчах из шести после этого сильнее оказывалась Заря, предположим, что более классный и опытный клуб вновь добьется успеха.





Скорее всего, встреча не окажется уж очень результативной, но голы в ней, несомненно, забиты будут. Стоит ожидать первого мяча в ворота Олимпика, причем, как кажется, Заря отличится еще до перерыва, например, в промежуток между 20-й и 30-й минутами. Олимпик не станет отсиживаться в обороне и сумеет огорчить соперника однажды, вот только этого не хватит для ничьи, прогноз – победа луганской Зари в 1 или 2 мяча.