Динамо Киев – Черноморец. Прогноз на матч (31.05.2017)

Киевское Динамо примет одесский Черноморец в рамках 32-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб совершенно точно займет по итогам первенства второе место, а значит, особо усердствовать гранду не приходится, вряд ли в предстоящей встрече Динамо сыграет на свой максимум.





Следовательно, и шансы киевлян на победу не такие высокие, как могли бы быть, и даже несмотря на то, что Черноморец в последнее время выступает, мягко говоря, не здорово. Одесситы замыкают шестерку, в пяти поединках подряд не зная побед, а уступила команда сразу четыре раза, отличившись дважды. Кстати, забили «моряки» и в ворота киевского Динамо, что, впрочем, не спасло команду от разгромного фиаско (4:1).





До этого Черноморец вполне добротно смотрелся в очных встречах с динамовцами, если и уступая, то с разницей в один мяч, скорее всего, минимальным поражение окажется и сейчас. Предположим, что Динамо забьет в ворота соперника еще в первом тайме, после чего будет контролировать ситуацию и доведет поединок до логической победы. Прогноз – 1:0 в пользу Динамо.