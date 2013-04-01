12:39 (+3) 30 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Александрия – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (31.05.2017)
Дата события: 31 мая 19:00

Александрия примет донецкий Шахтер в рамках 32-го тура Чемпионата Украины. «Горняки» выиграли два трофея в этом сезоне, оказавшись сильнее в финальном поединке Кубка Украины у Динамо буквально пару недель назад, тогда же оформив и чемпионство. В ничего не значившей встрече прошлого тура Шахтер проиграл Динамо 3:2, впрочем, команда смотрелась не так уж плохо, особенно в атаке после выхода на поле основных исполнителей - в начале-то «горняки» пытались добиться успеха малыми силами.


Против Александрии наверняка также основа не появится, и все равно Шахтер выступит в качестве явного фаворита. В четырех очных встречах подряд Шахтер обыгрывал соперника минимально, нет никаких предпосылок к тому, что не выиграет фаворит в один мяч и сейчас.


Предположим, что Шахтер начнет поединок мощнее, создаст несколько моментов у ворот Александрии и, возможно, отличится в стартовые 20 минут. После этого «горнякам» должно хватить класса, чтобы дожать соперника, выдержав какой-никакой штурм Александрии. Скорее всего, в концовке первого тайма, возможно, начале второй 45-минутки, Шахтер забьет снова.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Шахтера больше 1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100