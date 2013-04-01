Александрия – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (31.05.2017)

Александрия примет донецкий Шахтер в рамках 32-го тура Чемпионата Украины. «Горняки» выиграли два трофея в этом сезоне, оказавшись сильнее в финальном поединке Кубка Украины у Динамо буквально пару недель назад, тогда же оформив и чемпионство. В ничего не значившей встрече прошлого тура Шахтер проиграл Динамо 3:2, впрочем, команда смотрелась не так уж плохо, особенно в атаке после выхода на поле основных исполнителей - в начале-то «горняки» пытались добиться успеха малыми силами.





Против Александрии наверняка также основа не появится, и все равно Шахтер выступит в качестве явного фаворита. В четырех очных встречах подряд Шахтер обыгрывал соперника минимально, нет никаких предпосылок к тому, что не выиграет фаворит в один мяч и сейчас.





Предположим, что Шахтер начнет поединок мощнее, создаст несколько моментов у ворот Александрии и, возможно, отличится в стартовые 20 минут. После этого «горнякам» должно хватить класса, чтобы дожать соперника, выдержав какой-никакой штурм Александрии. Скорее всего, в концовке первого тайма, возможно, начале второй 45-минутки, Шахтер забьет снова.