Марокко – Нидерланды. Прогноз на матч (31.05.2017)

Марокко сыграет с Нидерландами в товарищеском матче. Конечно, в концовке сезона всем хочется отдохнуть, особенно это касается «оранжевых», поэтому против Марокко наверняка выйдет молодежь, которая, впрочем, у национальной сборной этой страны традиционно сильна. Конечно, молодые таланты Нидерландов не такие яркие как Снейдер или Роббен, но в чем положительный момент, так это в мотивации игроков в контрольных встречах.





Именно поэтому Нидерланды котируются выше Марокко, несмотря на то, что сыграют в гостях, а соперник к поединку готовился довольно продолжительное время. Да, марокканцы способны здорово отыграть против Голландии в плане самоотдачи, вот только класс «оранжевых» выше, а значит, как минимум Марокко не победит в матче.





Скорее всего, поединок получится весьма результативным, так как оборона тех же голландцев всегда была слабее атаки, а в товарищеских играх нет смысла делать акцент на надежности, тем более молодым явно хочется показаться себя с лучшей стороны именно в атаке. Предположим, что «верх» здесь будет пробит и обе команды сумеют отличиться.