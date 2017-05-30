Изнер – Томпсон. Прогноз на матч (30.05.2017)

Джон Изнер сыграет с Джорданом Томпсоном в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Опытный американец целенаправленно готовился к турниру Большого Шлема и, как кажется, способен продемонстрировать хороший результат. Наверняка против малоизвестного Томпсона у Изнера не возникнет уж очень больших проблем, хотя молодой соперник в одном из сетов способен оказать серьезное сопротивление представителю Соединенных Штатов и даже победить того.





Именно поэтому не хочется делать ставку на победу Изнера по итогам трех сетов, к тому же американцу сейчас незачем вылаживаться на все сто процентов. Предположим, что уверенно завладев преимуществом и поведя в счете, Изнер, например, во втором сете сбавит обороты, следовательно, даст определенные шансы сопернику добиться локального успеха.





Букмекеры в поединке ожидают четырех сетов, что вполне оправданно. Это тот самый случай, когда с котировками специалистов можно смело согласиться, а вот при выборе исхода следует задуматься. Да, коэффициент на тотал сетов больше 3,5 вполне высокий (1,66), но можно отдать предпочтение исходу «тотал геймов больше 37,5», который также вытекает из предполагаемого сценария игры.