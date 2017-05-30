Браун – Монфис. Прогноз на матч (30.05.2017)

Дастин Браун сыграет с Гаэлем Монфисом в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Явным фаворитом противостояния является представитель принимающей страны, ведь кроме домашнего статуса турнира, у Монфиса преимущество по количеству выигранных титулов, да и моложе Гаэль своего соперника.





Браун находится к тому же не в лучшей своей форме, проиграв в четырех подряд поединках. Но, справедливости ради отметим, что и Монфис не блистал, уступив трижды подряд, впрочем, француз явно готовился к предстоящему турниру, где очень важно добраться до стадии, например, полуфинала.





На данный момент Монфис располагается на 16-й строчке мирового рейтинга, тогда как его немецкий соперник за пределами топ-50 – на 76-м месте. Конечно, мотивированный Монфис должен разбираться с Брауном по итогам трех сетов, предположим, что титулованный француз не отдаст немцу в противостоянии более 10-ти геймов в сумме. Прогноз – в каждом сете Монфис будет побеждать 6:2 или 6:3.