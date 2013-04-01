Южная Корея U20 – Португалия U20. Прогноз на матч (30.05.2017)

В рамках 1/8 финала молодежного Чемпионата Мира сойдутся сборные Южной Кореи и Португалии. Европейцы только в последний момент запрыгнули в плей-офф, одолев в решающем поединке групповой стадии Иран (2:0) – до этого викторий у Португалии не было, хоть такие соперники как Замбия и Коста-Рика по прогнозам не должны были оказать серьезного сопротивления.





Южная Корея команда совсем другого уровня, и если Португалия не прибавит по сравнению с групповым этапом, то вылетит из турнира, уступив без шансов азиатской сборной. Южная Корея уже успела одержать верх над Аргентиной, да и с Англией команда смотрелась неплохо, хоть и турнирной мотивации на тот момент она не имела.





Зимой сборные провели очную встречу. В товарищеском матче сильнейший не был выявлен, но тогда, кстати, Португалия котировалась куда выше, сейчас же ситуация кардинально отличается. Южная Корея является фаворитом, предположим, что именно эта сборная выйдет в следующую стадию, обыграв Португалию если не в основное время, то в дополнительное.