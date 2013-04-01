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Венесуэла U20 – Япония U20. Прогноз на матч (30.05.2017)
Дата события: 30 мая 11:00

В рамках 1/8 финала молодежного Чемпионата Мира по футболу Венесуэла сыграет с одногодками из Японии. Представители Южной Америки являются фаворитами противостояния, так как они замечательно выступили на групповой стадии, уверенно заняв первое место в квартете с максимальным количеством набранных очков, при этом Венесуэла не пропустила в трех поединках ни разу.


Что же касается Японии, то эта сборная с трудом преодолела групповой этап, справедливости ради отметим ее изначальный статус аутсайдера. Например, таким японцы являлись в поединках с Уругваем и Италией, но, уступив первым, смогли прилично отыграть против «Скуадры Адзурры», не уступив своему главному конкуренту, хотя после двух забитых мячей итальянцами в стартовые семь минут перспективы Японии на успех казались призрачными – в итоге 2:2.


Венесуэла в теории не такой грозный соперник, вот только команда на турнире явно поймала кураж и вряд ли остановится на достигнутом. Венесуэла наверняка изберёт выжидательную тактику, которая принесет успех в одной из контратак. Прогноз – Венесуэла отличится ближе к перерыву.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 0,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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