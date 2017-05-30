Питтсбург – Нэшвилл. Прогноз на матч (30.05.2017)

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли Питтсбург примет Нэшвилл. «Пингвины» имеют преимущество своего льда, а значит, именно они являются фаворитами поединка. Наверняка в Нэшвилле будет всё наоборот, но сейчас «пингвины» просто не имеют право оступиться два раза, хотя и одно домашнее поражение нежелательно.





Питсбург очень тяжело преодолел прошлые стадии турнира, в семи поединках сыграв как с Вашингтоном, так и в полуфинале с Оттавой. Кстати, Сенаторз Пингвинз уступили дома только в одной встрече, самой первой (2:1), и то не в основное время, в остальных же матчах команда выглядела довольно уверенно, пропустив от соперника в трех играх суммарно две шайбы при 11-ти заброшенных.





В предыдущих очных встречах Питтсбург дома и против Нэшвилла действовал результативно, например, в апреле 2016-го года «пингвины» обыграли соперника 5:2, а в феврале нынешнего года оказались сильнее 4:2. Предположим, что минимум три шайбы забросят хозяева и сейчас, но и Нэшвилл ответит одним, а, скорее всего, даже двумя взятиями ворот.