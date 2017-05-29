Зверев – Вердаско. Прогноз на матч (29.05.2017)

Александр Зверев сыграет с Фернандо Вердаско в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Титулованный испанец с возрастом теряет былую мощь и уже в противостоянии с молодыми соперниками не является фаворитом. Александр Зверев же по праву считается едва ли не самым перспективам теннисистом планеты, предстоящий турнир должен показать насколько немец хорош.





Букмекеры явное предпочтение Звереву отдают еще и потому, что он в этом месяце на Родине Вердаско обыграл того 7:5, 6:3, на стадии 1/32 финала выбив испанца из турнира в Мадриде. В четвертьфинале и сам Зверев оступился, зато следующее состязание выиграл, в главном матче турнира в Риме деклассировав самого Новака Джоковича.





Предположим, что выиграет Зверев и у Вердаско, причем наиболее вероятен здесь вариант на победу немца по итогам всего трех сетов. Что касается ставки, то стоит рассмотреть исходы на форы, ведь даже уступив в одном из сетов, Зверев должен по количеству выигранных геймов оказаться далеко впереди. Прогноз – победа Зверева минимум в 6 геймов.