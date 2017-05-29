Гаске – Де Греф. Прогноз на матч (29.05.2017)

Ришар Гаске сыграет с Артуром Де Грефом в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Здесь никаких неожиданностей произойти не должно, так как опытный француз практически по всем компонентам лучше своего соперника, единственное – бельгиец моложе. Впрочем, это обстоятельство не должно сказаться – Гаске уверенно выиграет, отдав Артуру максимум 10 геймов.





Гаске не здорово выступал в последнее время, часто проигрывая соперникам ниже себя классом, но было ясно, что Ришар готовится к домашнему турниру, где он должен продемонстрировать все, на что способен и даже больше.





Если говорить о Де Грефе, то бельгиец выиграл трижды подряд, успешно преодолев все раунды квалификации, что уже весьма хорошо. Конечно, против Гаске Артур поборется, возможно, даже заставит фаворита понервничать в стартовом сете, но затем игра постепенно перейдет в тотальное доминирование Гаске. Предположим, что самым лучшим сетом француза станет заключительный отрезок матча – в нем Гаске выиграет 6:2 или 6:3.