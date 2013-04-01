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Айнтрахт Брауншвейг – Вольфсбург. Прогноз на матч (29.05.2017)
Дата события: 29 мая 21:30

Айнтрахт Брауншвейг примет Вольфсбург в ответном матче плей-офф за право сыграть в Бундеслиге следующего сезона. «Волки» в первой встрече на своем поле оказались сильнее 1:0, что еще больше укрепило шансы команды на сохранение приписки в элите. В предстоящем поединке Вольфсбург устроит даже поражение, при условии, что гости уступят минимально, отличившись.


Наверняка Вольфсбург проведет очередной результативный матч, ведь атака у команды в полном порядке, хоть не так уж и много в последнее время «волки» забивали. Вольфсбург постарается отличиться в дебюте встречи, чтобы все сомнения о победителе противостояния отбросить, так как вряд ли Айнтрахту по силам будет забить трижды в ворота Вольфсбурга, даже если тот вовсе бросит играть.


Предположим, что Вольфсбург даже выиграет поединок, тем более и букмекеры на стороне более титулованного клуба. Скорее всего, преимущество «волков» окажется минимальным, хотя не стоит исключать уверенной виктории фаворита, так как сопернику придется раскрываться, а в концовке это может негативным образом сказаться на результате для Айнтрахта, которому все равно с каким счетом проигрывать.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Вольфсбурга больше 1» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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