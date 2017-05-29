Хаддерсфилд – Рединг. Прогноз на матч (29.05.2017)

Хаддерсфилд сыграет с Редингом в решающем поединке за место в английской Премьер-Лиги. Команды с большим трудом обыграли в полуфиналах Шеффилд Уэнсдей и Фулхэм соответственно, но все это может оказаться напрасным, если в предстоящей встрече не победить.





Фаворитами матча являются номинальные хозяева, но, учитывая, что встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли», преимущества своего поля у Хаддерсфилда не будет. Дело в другом – команда, как кажется, на большее способна в данную минуту, несмотря на менее значительный опыт игры в элите, чем Рединг, Хаддерсфилд может похвастаться несколькими отличными исполнителями, которые и должны решить, ну или повлиять на исход противостояния.





В очных встречах ранее большого количества забитых мячей не фиксировалось, например, в нынешнем сезоне команды обменялись домашними викториями 1:0. Предположим, что малорезультативным окажется и предстоящий матч, в котором Хаддерсфилд должен забить, но сделать это во второй половине поединка и наверняка однажды, максимум два раза.