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Хаддерсфилд – Рединг. Прогноз на матч (29.05.2017)
Дата события: 29 мая 17:00

Хаддерсфилд сыграет с Редингом в решающем поединке за место в английской Премьер-Лиги. Команды с большим трудом обыграли в полуфиналах Шеффилд Уэнсдей и Фулхэм соответственно, но все это может оказаться напрасным, если в предстоящей встрече не победить.


Фаворитами матча являются номинальные хозяева, но, учитывая, что встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли», преимущества своего поля у Хаддерсфилда не будет. Дело в другом – команда, как кажется, на большее способна в данную минуту, несмотря на менее значительный опыт игры в элите, чем Рединг, Хаддерсфилд может похвастаться несколькими отличными исполнителями, которые и должны решить, ну или повлиять на исход противостояния.


В очных встречах ранее большого количества забитых мячей не фиксировалось, например, в нынешнем сезоне команды обменялись домашними викториями 1:0. Предположим, что малорезультативным окажется и предстоящий матч, в котором Хаддерсфилд должен забить, но сделать это во второй половине поединка и наверняка однажды, максимум два раза.

Предлагаем сделать ставку на исход «Хаддерсфилд забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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