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Фрозиноне – Карпи. Прогноз на матч (29.05.2017)
Дата события: 29 мая 21:30

Фрозиноне примет Карпи в матче плей-офф за право сыграть в Серии А. Это полуфинальная стадия турнира, в главном же поединке одна из этих команд сразится с кем-то из пары Беневенто/Перуджа. В первой встрече на поле Карпи сильнейший не был выявлен, и, учитывая этот факт, а также домашний статус матча для Фрозиноне – именно этот клуб считается фаворитом противостояния.


Конечно, на своем поле важно не пропустить, ведь в таком случае Фрозиноне будет некуда отступать, а обязательно возникнет необходимость выиграть. Впрочем, котировки букмекеров свидетельствуют о том, что хозяева должны побеждать в основное время, так оно и произойдет, если не случиться чего-то форс-мажорного.


В рамках Серии В Фрозиноне на своем поле обыграл Карпи в домашней встрече (1:0), а вот гостевой поединок завершился миром 0:0. Предположим, что и предстоящий матч не подарит большого количества забитых мячей, хотя на два гола здесь все-таки стоит рассчитывать. Скорее всего, Фрозиноне окажется сильнее соперника 2:0, если же дальше пройдет Карпи, то наверняка будет зафиксирована ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча 2-3 гола» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Париматч.
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