Фрозиноне – Карпи. Прогноз на матч (29.05.2017)

Фрозиноне примет Карпи в матче плей-офф за право сыграть в Серии А. Это полуфинальная стадия турнира, в главном же поединке одна из этих команд сразится с кем-то из пары Беневенто/Перуджа. В первой встрече на поле Карпи сильнейший не был выявлен, и, учитывая этот факт, а также домашний статус матча для Фрозиноне – именно этот клуб считается фаворитом противостояния.





Конечно, на своем поле важно не пропустить, ведь в таком случае Фрозиноне будет некуда отступать, а обязательно возникнет необходимость выиграть. Впрочем, котировки букмекеров свидетельствуют о том, что хозяева должны побеждать в основное время, так оно и произойдет, если не случиться чего-то форс-мажорного.





В рамках Серии В Фрозиноне на своем поле обыграл Карпи в домашней встрече (1:0), а вот гостевой поединок завершился миром 0:0. Предположим, что и предстоящий матч не подарит большого количества забитых мячей, хотя на два гола здесь все-таки стоит рассчитывать. Скорее всего, Фрозиноне окажется сильнее соперника 2:0, если же дальше пройдет Карпи, то наверняка будет зафиксирована ничья 1:1.