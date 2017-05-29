Даллас – Хьюстон. Прогноз на матч (29.05.2017)

Даллас примет Хьюстон в матче МЛС. Команды представляют Западную конференцию и на данный момент располагаются в группе лидеров турнирной таблицы, занимая третье и второе место соответственно.





Но в последнее время как Даллас, так и Хьюстон выступали не лучшим образом, по два раза уступив в поединках МЛС. Для динамовцев, кстати, фиаско от Атланты стало пятым в сезоне, если брать в учет регулярный чемпион, что для 12-ти встреч далеко не идеальный показатель.





Не удивительно, что в предстоящем поединке букмекеры явное предпочтение отдают Далласу, который к тому же сыграет дома. Ранее на своем поле Даллас потерпел только одно поражение, минимально неделю назад уступив Сан-Хосе (1:0). Стоит отметить не высокую результативность Далласа, впрочем, как кажется, во встрече с Динамо хозяева сумеют отличиться.





Предположим, что это случиться еще в первом тайме – тем самым Даллас выйдет вперед. Очень давно команда в домашних матчах не проигрывала, если забивала первой, скорее всего, в предстоящем поединке история повторится.