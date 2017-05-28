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Кротоне – Лацио. Прогноз на матч (28.05.2017)
Дата события: 28 мая 21:45

Кротоне примет Лацио в заключительном матче 38-го тура итальянской Серии А. Римлянам должно быть абсолютно все равно финишируют ли они четвертыми или пятыми, так как место в групповой стадии Лиги Европы они себе уже обеспечили. А вот Кротоне будет мотивирован, ведь не победив, команда покинет элиту и все их старания последнего времени окажутся напрасными.


А Кротоне действительно прибавил в апреле и мае, в 8-ми поединках набрав 17 очков, что больше, чем половина всех балов команды. Накануне Кротоне прервал свою великолепную серию, но уступил аутсайдер будущему чемпиону, Ювентусу, который, кстати, благодаря этой виктории и оформил очередной «скудетто» раньше времени.


Хоть класс соперников по предстоящей встрече несопоставим, букмекеры предпочтение отдают Кротоне. Мотивация, домашний статус матча и три поражения Лацио подряд, несомненно, повлияли на котировки, да и в единственном очном поединке до этого Кротоне довольно неплохо смотрелся, уступив более сильному столичному клубу в гостях минимально (1:0). Прогноз – очень уж результативным не окажется и предстоящий поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,72 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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