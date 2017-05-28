Кротоне – Лацио. Прогноз на матч (28.05.2017)

Кротоне примет Лацио в заключительном матче 38-го тура итальянской Серии А. Римлянам должно быть абсолютно все равно финишируют ли они четвертыми или пятыми, так как место в групповой стадии Лиги Европы они себе уже обеспечили. А вот Кротоне будет мотивирован, ведь не победив, команда покинет элиту и все их старания последнего времени окажутся напрасными.





А Кротоне действительно прибавил в апреле и мае, в 8-ми поединках набрав 17 очков, что больше, чем половина всех балов команды. Накануне Кротоне прервал свою великолепную серию, но уступил аутсайдер будущему чемпиону, Ювентусу, который, кстати, благодаря этой виктории и оформил очередной «скудетто» раньше времени.





Хоть класс соперников по предстоящей встрече несопоставим, букмекеры предпочтение отдают Кротоне. Мотивация, домашний статус матча и три поражения Лацио подряд, несомненно, повлияли на котировки, да и в единственном очном поединке до этого Кротоне довольно неплохо смотрелся, уступив более сильному столичному клубу в гостях минимально (1:0). Прогноз – очень уж результативным не окажется и предстоящий поединок.