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Интер – Удинезе. Прогноз на матч (28.05.2017)
Дата события: 28 мая 21:45

Интер примет Удинезе в матче 38-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб провалил сезон, не показав себя как в Лиге Европы, так и во внутренних состязаниях. По итогам чемпионата Интер оказался за пределами еврокубковой зоны, причем в случае неудачи против Удинезе команда и вовсе рискует занять 8-е место.


Под неудачей стоит подразумевать даже ничью, ведь Интер не имеет права в заключительной встрече сезона на своем поле не победить середняка. Тем более Удинезе откровенно бросил играть в последнее время, не выигрывая уже в 4-х поединках подряд, начиная с двадцатых чисел апреля. Справедливости ради отметим, что и Интер долгое время, мягко говоря, не впечатлял, только на прошлой неделе сумев порадовать болельщиков, обыграв Лацио 3:1.


Интер явный фаворит матча с Удинезе, чего и следовало ожидать. Предположим, что миланский клуб в пятый раз подряд обыграет соперника, причем, вероятнее всего, с преимуществом в 2 мяча, как это случилось в прошлой очной встрече в Милане (3:1). Вообще, поединок вряд ли окажется малорезультативным, так как терять особо ни тем, ни другим нечего.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Интера больше 1,5» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Париматч.
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