Интер – Удинезе. Прогноз на матч (28.05.2017)

Интер примет Удинезе в матче 38-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб провалил сезон, не показав себя как в Лиге Европы, так и во внутренних состязаниях. По итогам чемпионата Интер оказался за пределами еврокубковой зоны, причем в случае неудачи против Удинезе команда и вовсе рискует занять 8-е место.





Под неудачей стоит подразумевать даже ничью, ведь Интер не имеет права в заключительной встрече сезона на своем поле не победить середняка. Тем более Удинезе откровенно бросил играть в последнее время, не выигрывая уже в 4-х поединках подряд, начиная с двадцатых чисел апреля. Справедливости ради отметим, что и Интер долгое время, мягко говоря, не впечатлял, только на прошлой неделе сумев порадовать болельщиков, обыграв Лацио 3:1.





Интер явный фаворит матча с Удинезе, чего и следовало ожидать. Предположим, что миланский клуб в пятый раз подряд обыграет соперника, причем, вероятнее всего, с преимуществом в 2 мяча, как это случилось в прошлой очной встрече в Милане (3:1). Вообще, поединок вряд ли окажется малорезультативным, так как терять особо ни тем, ни другим нечего.