Сампдория – Наполи. Прогноз на матч (28.05.2017)

Сампдория примет Наполи в заключительном матче итальянской Серии А. Не все зависит от неаполитанцев в борьбе за итоговую вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, ведь на данный момент ее занимает Рома и сыграет столичный клуб в параллельной встрече дома с Дженоа, не имеющей мотивации, а значит, «волки» наверняка выиграют и останутся вторыми.





Сампдория традиционно финиширует в середине турнирной таблицы, хотя теоретически команда может подняться с 10-го места на 9-е, что, впрочем, не есть ничто другое как середина. Команда откровенно бросила играть, в последних поединках чемпионата не побеждая вовсе, хоть и неизменно забивая в ворота соперников.





Не так давно Сампдория была бита мотивированным Лацио 7:3, не исключен разгром и в предстоящей встрече, так как Наполи еще более результативен, жаждет победы, ну и имеет опыт уверенных викторий в последнее время. Накануне неаполитанцы деклассировали довольно серьезного соперника, Фиорентину (4:1), а до этого не оставили камня на камне от Торино (5:0).