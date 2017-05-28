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Сампдория – Наполи. Прогноз на матч (28.05.2017)
Дата события: 28 мая 19:00

Сампдория примет Наполи в заключительном матче итальянской Серии А. Не все зависит от неаполитанцев в борьбе за итоговую вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, ведь на данный момент ее занимает Рома и сыграет столичный клуб в параллельной встрече дома с Дженоа, не имеющей мотивации, а значит, «волки» наверняка выиграют и останутся вторыми.


Сампдория традиционно финиширует в середине турнирной таблицы, хотя теоретически команда может подняться с 10-го места на 9-е, что, впрочем, не есть ничто другое как середина. Команда откровенно бросила играть, в последних поединках чемпионата не побеждая вовсе, хоть и неизменно забивая в ворота соперников.


Не так давно Сампдория была бита мотивированным Лацио 7:3, не исключен разгром и в предстоящей встрече, так как Наполи еще более результативен, жаждет победы, ну и имеет опыт уверенных викторий в последнее время. Накануне неаполитанцы деклассировали довольно серьезного соперника, Фиорентину (4:1), а до этого не оставили камня на камне от Торино (5:0).

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Наполи в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
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