Рома – Дженоа. Прогноз на матч (28.05.2017)

В заключительном матче итальянской Серии А Рома примет Дженоа. Клуб из Генуи не имеет турнирной мотивации, но может «насолить» сопернику, для себя же завершив сезон на мажорной ноте. Рома в случае ничьи или поражения, вероятнее всего, окажется на итоговой третьей позиции, то есть, команде нужно будет квалифицироваться в групповую стадию Лиги Чемпионов через раунд плей-офф, чего, конечно, Рома не хочет.





Именно поэтому Рома будет сверхмотивированной и сконцентрированной в матче со скромным Дженоа, а учитывая, что поединок пройдет в столице Италии, особых неожиданностей здесь не должно произойти. Скорее всего, римляне уже в первом тайме смогут отличиться и создать определенный задел, который будет только наращиваться как по игре, так и по счету.





Предположим, что «волки» смогут разгромно обыграть соперника, если тот в какой-то момент решит действовать с позиции силы, сыграет в атакующем стиле, тем самым ослабив свои оборонительные редуты. Рома прекрасно действует на контратаках, а значит, как минимум один гол по такой игре хозяева забьют.