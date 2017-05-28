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Рома – Дженоа. Прогноз на матч (28.05.2017)
Дата события: 28 мая 19:00

В заключительном матче итальянской Серии А Рома примет Дженоа. Клуб из Генуи не имеет турнирной мотивации, но может «насолить» сопернику, для себя же завершив сезон на мажорной ноте. Рома в случае ничьи или поражения, вероятнее всего, окажется на итоговой третьей позиции, то есть, команде нужно будет квалифицироваться в групповую стадию Лиги Чемпионов через раунд плей-офф, чего, конечно, Рома не хочет.


Именно поэтому Рома будет сверхмотивированной и сконцентрированной в матче со скромным Дженоа, а учитывая, что поединок пройдет в столице Италии, особых неожиданностей здесь не должно произойти. Скорее всего, римляне уже в первом тайме смогут отличиться и создать определенный задел, который будет только наращиваться как по игре, так и по счету.


Предположим, что «волки» смогут разгромно обыграть соперника, если тот в какой-то момент решит действовать с позиции силы, сыграет в атакующем стиле, тем самым ослабив свои оборонительные редуты. Рома прекрасно действует на контратаках, а значит, как минимум один гол по такой игре хозяева забьют.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Ромы в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.м
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