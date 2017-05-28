Кальяри – Милан. Прогноз на матч (28.05.2017)

Кальяри примет Милан в заключительном туре итальянской Серии А. «Россо-нери» уже совершенно точно финишируют на 6-й строчке турнирной таблицы, оставив без еврокубков на следующий сезон Интер, но и сами пока не гарантировав участие в групповом этапе Лиги Европы. Что касается Кальяри, то эта команда в случае виктории наверняка улучшит свои позиции, но и рискует опуститься на 14-ю строчку, если проиграет или сыграет вничью.





Кальяри не считается фаворитом встречи, поэтому второй вариант кажется не менее вероятным, чем первый. Стоит отметить, что Милан в последние годы, не говоря уже о феноменальном периоде в истории клуба до этого, хорошо играет против Кальяри – из 5-ти предыдущих матчей четыре оказались за «россо-нери».





И все же в предстоящей встрече Кальяри наверняка даст бой именитому сопернику, если не обыграв того, то как минимум в одном из таймов не уступив. Скорее всего, это будет стартовая 45-минутка, в которой можно ожидать результата как 0:0, так и 1:1. А вот после перерыва преимуществом целиком и полностью завладеет Милан и, вероятнее, выиграет вторую половину.