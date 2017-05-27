Ворскла – Днепр. Прогноз на матч (27.05.2017)

Ворскла примет Днепр в матче 31-го тура украинской Премьер-Лиги. Полтавский клуб не оказался в верхней 6-ке, чего, конечно, он добивался, зато в нижней половине турнирной таблицы Ворскла на главных ролях. В предыдущих 4-х поединках команда не проигрывала, трижды победив, во многом потому в предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение именно Ворскле, которая к тому же сыграет дома.





Днепр расположился на предпоследнем месте, стараясь цепляться за спасительную 10-ю позицию, на которой сейчас Карпаты. Не так уже плохо выглядят днепряне в последнее время, но все-таки 15 очков, снятые с команды, мешают ей находится в числе лидеров хотя бы нижней половины.





Учитывая мотивацию Днепра, не правильно было бы явным фаворитом выделять Ворсклу. Здесь игра пойдет на три исхода и, кажется, ничья между Ворсклой и Днепром не менее возможна, чем виктория хозяев. Предположим, что матч и вовсе активнее начнет Днепр, впрочем, сам поединок не должен изобиловать голевыми моментами и забитыми мячами. Прогноз – ничья 0:0 как минимум в стартовой 45-минутке.