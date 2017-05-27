Волынь – Карпаты. Прогноз на матч (27.05.2017)

Волынь примет Карпаты в матче 31-го тура Чемпионата Украины. С обеих команд были сняты очки, из-за чего у Волыни их осталось, например, совсем мало – 7. Но не только в этом вся причина неудач, так как клуб из Луцка вообще играет в нынешнем сезоне очень плохо, особенно что касается последних поединков.





Карпаты являются явными фаворитами предстоящей встречи, чего и следовало бы ожидать. Львовская команда обыграла Волынь в предыдущих двух очных матчах, хоть и были они для Карпат домашними – 2:1 и 1:0. Предположим, что сейчас Карпаты снова добьются успеха, отличившись минимум дважды. Учитывая результативность Волыни, скорее всего, победят гости с сухим счетом – ну а как по-другому, если в 5-ти поединках подряд луцкий коллектив не забивал, тогда как Карпаты нередко здорово смотрелись в обороне, например, в прошлом поединке против Ворсклы, пусть и проигранном (1:0).





Прогноз – Карпаты выиграют как первый тайм, так и матч в целом, а если выбирать ставку на игру, то стоит отдать предпочтение именно варианту виктории Карпат в стартовой 45-минутке.