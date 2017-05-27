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Барселона – Алавес. Прогноз на матч (27.05.2017)
Дата события: 27 мая 22:30

Барселона примет Алавес в финальном матче Кубка Короля. Каталонцы довольно давно вылетели из Лиги Чемпионов, команда так не смогла обогнать мадридский Реал в чемпионской гонке в Примере, а значит, единственным трофеем в нынешнем сезоне может оказаться Кубок Испании – на него и все надежды.


Команде Луиса Энрике повезло с соперником по главному поединку турнира. Им стал Алавес, который хоть и здорово провел сезон, а в особенности последние матчи, но вряд ли он способен тягаться с мотивированной Барселоной.


В предыдущей очной встрече, например, Барселона на выезде разгромила Алавес 6:0, впрочем, до этого и как раз-таки в нынешнем сезоне каталонцы были быты соперником на «Камп Ноу» 2:1. Подобный результат можно списать на невезение, усталость или недооценку своего соперника, и, как кажется, такое просто невозможно в предстоящей игре.


Предположим, что Барселона решит все вопросы насчет победителя противостояния еще в первом тайме, отличившись несколько раз и при этом не пропустив от Алавеса. Итоговое преимущество каталонцев может оказаться очень большим, особенно, если на то будет мотивирована Барселона и у нее действительно «пойдет» игра.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Барселоны в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы 1хбет.
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