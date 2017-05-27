Барселона – Алавес. Прогноз на матч (27.05.2017)

Барселона примет Алавес в финальном матче Кубка Короля. Каталонцы довольно давно вылетели из Лиги Чемпионов, команда так не смогла обогнать мадридский Реал в чемпионской гонке в Примере, а значит, единственным трофеем в нынешнем сезоне может оказаться Кубок Испании – на него и все надежды.





Команде Луиса Энрике повезло с соперником по главному поединку турнира. Им стал Алавес, который хоть и здорово провел сезон, а в особенности последние матчи, но вряд ли он способен тягаться с мотивированной Барселоной.





В предыдущей очной встрече, например, Барселона на выезде разгромила Алавес 6:0, впрочем, до этого и как раз-таки в нынешнем сезоне каталонцы были быты соперником на «Камп Ноу» 2:1. Подобный результат можно списать на невезение, усталость или недооценку своего соперника, и, как кажется, такое просто невозможно в предстоящей игре.





Предположим, что Барселона решит все вопросы насчет победителя противостояния еще в первом тайме, отличившись несколько раз и при этом не пропустив от Алавеса. Итоговое преимущество каталонцев может оказаться очень большим, особенно, если на то будет мотивирована Барселона и у нее действительно «пойдет» игра.