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Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (27.05.2017)
Дата события: 27 мая 21:00

Айнтрахт Франкфурт сыграет с дортмундской Боруссией в финальном матче Кубка Германии. Поединок пройдет на нейтральном поле, а значит, Айнтрахт не будет иметь никакого преимущества над более именитым клубом, который по идее и должен выиграть трофей.


Именно Боруссия считается явным фаворитом встречи, причем ожидается виктория команды Томаса Тухеля в основное время. Клуб, представляющий Дортмунд, в последнее время выглядел намного лучше Айнтрахта, да и вообще, Боруссия не имеет права оступиться сейчас, учитывая не самое лучше свое выступление в Лиге Чемпионов и Бундеслиге.


Не сказать, что Айнтрахт может занести сезон в актив, но команда до последних туров боролась за место в зоне еврокубках, да и сам по себе выход в финал Кубка Германии дорогого стоит. При лучшем стечении обстоятельств клуб из Франкфурта забьет Боруссии дважды, но и пропустит, хорошо, если только однажды.


Боруссия впечатляет атакующей игрой, что она доказала хотя бы в прошлом очном матче, обыграв Айнтрахт 3:1. Предположим, что здесь обе команды смогут забить, и все-таки предпочтение отдаем дортмундскому коллективу.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Боруссии Дортмунд больше 1,5» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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