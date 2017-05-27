Арсенал – Челси. Прогноз на матч (27.05.2017)

В финале Кубка ФА состоится лондонское дерби – Арсенал сыграет с Челси. Явным фаворитом противостояния являются «аристократы», которые выиграли Чемпионат Англии, тогда как «канониры» впервые за долгое время оказались вне четверки лучших.





Стоит отметить, что с момента публикации линий букмекерских контор коэффициенты изменились значительно, ведь ранее давали 2,25 на викторию Челси, а сейчас среднее значение на отметке 1,80. Конечно, именно на Челси многие ставят, отчего и получается прогруз, есть высокая вероятность того, что с приближением матча коэффициенты просядут еще больше.





То есть, если доверять статистике и полагаться на коэффициенты – лучше делать ставку на победу Челси именно сейчас, а так оно и случится, вот только не факт, что в основное время. «Синие» довольно много забивают, но в финальной встрече излишне рисковать они не станут, конечно, побаиваясь соперника. Вообще предположим, что поединок в первой его половине не окажется результативном, если голы и будут забиты, то под самый перерыв и скорее один мяч.