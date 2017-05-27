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Арсенал – Челси. Прогноз на матч (27.05.2017)
Дата события: 27 мая 19:30

В финале Кубка ФА состоится лондонское дерби – Арсенал сыграет с Челси. Явным фаворитом противостояния являются «аристократы», которые выиграли Чемпионат Англии, тогда как «канониры» впервые за долгое время оказались вне четверки лучших.


Стоит отметить, что с момента публикации линий букмекерских контор коэффициенты изменились значительно, ведь ранее давали 2,25 на викторию Челси, а сейчас среднее значение на отметке 1,80. Конечно, именно на Челси многие ставят, отчего и получается прогруз, есть высокая вероятность того, что с приближением матча коэффициенты просядут еще больше.


То есть, если доверять статистике и полагаться на коэффициенты – лучше делать ставку на победу Челси именно сейчас, а так оно и случится, вот только не факт, что в основное время. «Синие» довольно много забивают, но в финальной встрече излишне рисковать они не станут, конечно, побаиваясь соперника. Вообще предположим, что поединок в первой его половине не окажется результативном, если голы и будут забиты, то под самый перерыв и скорее один мяч.

Предлагаем сделать ставку на исход «Арсенал забьет в первом тайме – нет» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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