Болонья – Ювентус. Прогноз на матч (27.05.2017)

Болонья примет Ювентус в заключительном матче итальянской Серии А. Туринцы без особых проблем в очередной раз стали чемпионами страны, хотя обеспечили они себе «скудетто» только в прошлом туре. До победы над Кротоне неделю назад Ювентус в трех поединках чемпионата подряд не знал викторий, в том числе уступив главному преследователю – Роме.





Болонья завершает сезон в нижней части турнирной таблицы, но не в зоне вылета, а значит, команда может быть вполне довольной. В предстоящей встрече Болонье важно не проиграть, ведь дома хочется порадовать своих болельщиков. Скорее всего, хозяева навяжут борьбу фавориту и, возможно, добьются успеха, и если это случится, то сам матч не окажется результативным.





Ювентусу совсем скоро предстоит сразится с мадридским Реалом в финале Лиги Чемпионов, соответственно, на турнир, в котором уже все решено, туринцы не станут выделять свои основные силы. Без лидеров не факт, что Ювентус добьется виктории, можно здесь ожидать скорее ничьи. Прогноз – команды разойдутся миром 1:1 либо же гости все-таки выиграют 2:1.