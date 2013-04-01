Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч (26.05.2017)

Донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в 31-м туре Чемпионата Украины. «Горняки» в нынешнем сезоне несколько раз стали обидчиками киевлян, например, накануне обыграв тех в финале Кубка Украины, также Шахтер выиграл чемпионство, несмотря на оставшиеся поединки.





Всего одна неудача в пассиве Шахтёра в нынешнем сезоне, что касается чемпионата, а вот динамовцы уступили 7 раз. В том числе представители столицы Украины проиграли в предыдущих двух поединках, с одинаковым счетом 2:1 будучи битыми Олимпиком и Зарей.





Исходя из статистики, в предстоящем матче побеждать должен Шахтер, вот только здесь возможно все, тем более динамовцы наверняка будут более мотивированны, так как им нужно брать реванш, «горнякам», в свою очередь, доказывать нечего.





Предположим, что поединок не окажется уже очень результативным, но все равно более богатым на голы, чем прошлая очная встреча команд. Напомним, что неделю назад Шахтер обыграл Динамо в Кубке со счетом 1:0, единственный мяч отправив в сетку ворот соперника после 80-й минуты.