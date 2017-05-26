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Черноморец – Заря. Прогноз на матч (26.05.2017)
Дата события: 26 мая 19:00

Черноморец примет Зарю в матче 31-го тура Чемпионата Украины. Луганский клуб близок к тому, чтобы выиграть по итогам сезона бронзу, тогда как одесситы ведут борьбу за пятерку сильнейших. Конечно, шансы Зари добиться своей цели намного выше, как и перспективы победить в конкретно взятой встрече.


Заря, кстати, выиграла в двух предыдущих поединках, а вот серия Черноморца без викторий на данный момент составляет 4 матча. Одесситы не лучшим образом действуют в атаке, если и забивая в ворота соперников, то зачастую по одному мячу.


Последний раз Черноморец отыграл результативно как раз-таки в матче с Зарей, обыграв луганский клуб в апреле со счетом 2:1. Интересно, что в семи поединках до этого Заря против Черноморца играла на «ноль», нередко уверенно обыгрывая соперника. Предположим, что добьются успеха гости вновь, отличившись 1-2 раза, тогда как перспективы Черноморца забить не кажутся столь уж явными. Не стоит здесь ожидать результативной встречи, по крайней мере, кажется, что первая 45-минутка будет скучной.

Предлагаем сделать ставку на исход «Черноморец не забьет до 60-й минуты» за высокий коэффициент 1,6 от букмекерской конторы Париматч.
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