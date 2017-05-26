Леванте – Мурсия. Прогноз на матч (26.05.2017)

Леванте примет Мурсию в матче 40-го тура испанской Сегунды. Клуб из Валенсии гарантировал свое возвращение в Примеру, причем уже довольно давно обеспечил первое место в турнирной таблице. В последнее время команда выступает не так здорово, но и особой надобности в этом нет.





Что касается Мурсии, то коллектив расположился в середине таблицы и не имеет никаких турнирных перспектив. Конечно, в заключительном поединке хотелось бы обыграть лидера на выезде, вот только кажется, что класса и банально сил команде не хватит, чтобы добиться успеха.





Предположим, что Леванте выиграет встречу, причем уверенно деклассирует скромного соперника. В первом круге на выезде клуб, представляющий Валенсию, разобрался с Мурсией 2:0, ранее очных встреч команды не проводили. С высокой долей вероятности Леванте не пропустит от соперника, хотя, несомненно, Мурсия не станет отсиживаться в обороне и постарается сыграть в атакующем стиле, что предполагает, как минимум опасные моменты у ворот хозяев. Прогноз – виктория фаворита 3:1 или 2:0.