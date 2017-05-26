Чикаго – Даллас. Прогноз на матч (26.05.2017)

Чикаго примет Даллас в рамках МЛС. Команды находятся в группе лидеров в своих конференциях, а именно занимают второе и третье место на Востоке и Западе соответственно. Файр выиграли в трех поединках подряд, а учитывая, домашний статус матча, именно они являются его фаворитом.





Впрочем, в МЛС далеко не всегда случается именно так, что побеждает та команда, которой отдается предпочтение букмекерами. Даллас провел меньше всех поединков, а именно 10, но, несмотря на это, клуб располагается на третьей строчке и в случае победы переместиться в лидеры, ну или, как минимум, улучшит свои шансы в борьбе за лидерство.





Предположим, что встреча окажется равной, хоть даже прошлые очные поединки приносили успех то одним, то другим с разницей в 2 мяча – в августе 2015-го «верх» одержали футболисты Чикаго (2:0), а годом спустя выиграл Даллас (3:1). Минимум два гола будет забито и сейчас, скорее всего, еще в первой половине встречи счет откроет Даллас, а еще что более вероятно Чикаго. Прогноз – голы в обоих таймах и минимальная победа Файр, например, 2:1 или 3:2.