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Бостон – Кливленд. Прогноз на матч (26.05.2017)
Дата события: 26 мая 03:30

Бостон примет Питтсбург в четвертом матче ½ финала Национальной баскетбольной ассоциации. Кавальерс выиграли в обеих гостевых встречах, но довольно неожиданно уступили дома, тем самым хоть немного внеся неясность в итог противостояния. Вот только наверняка все равно Кливленд окажется сильнее в серии, так как накануне команда снова выиграла – 112:99.


Бостон сыграет на своей площадке, а значит, у команды есть определенные шансы зацепиться, выиграв у довольно сильного коллектива и действующего обладателя трофея. Предположим, что уже в стартовой четверти Селтикс покажут все, на что они способны, а способны они на многое, если поймают кураж.


Скорее всего, рано или поздно Кливленд перехватит инициативу, и в игре, где команды поочередно будут лидировать, победит тот коллектив, которому это больше нужно. Нельзя сказать, что Кливленд не желает выиграть именно сейчас, но все-таки у Бостона мотивация посерьезнее – расставаться с мечтой выйти в финал не хочется. Прогноз – заключительная 12-минутка окажется за хозяевами, а сама четверть на подарит высокой результативности, в ней команды не наберут на двоих больше 50-ти пунктов.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 4-й четверти меньше 53,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы 1хбет.
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