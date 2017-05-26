Бостон – Кливленд. Прогноз на матч (26.05.2017)

Бостон примет Питтсбург в четвертом матче ½ финала Национальной баскетбольной ассоциации. Кавальерс выиграли в обеих гостевых встречах, но довольно неожиданно уступили дома, тем самым хоть немного внеся неясность в итог противостояния. Вот только наверняка все равно Кливленд окажется сильнее в серии, так как накануне команда снова выиграла – 112:99.





Бостон сыграет на своей площадке, а значит, у команды есть определенные шансы зацепиться, выиграв у довольно сильного коллектива и действующего обладателя трофея. Предположим, что уже в стартовой четверти Селтикс покажут все, на что они способны, а способны они на многое, если поймают кураж.





Скорее всего, рано или поздно Кливленд перехватит инициативу, и в игре, где команды поочередно будут лидировать, победит тот коллектив, которому это больше нужно. Нельзя сказать, что Кливленд не желает выиграть именно сейчас, но все-таки у Бостона мотивация посерьезнее – расставаться с мечтой выйти в финал не хочется. Прогноз – заключительная 12-минутка окажется за хозяевами, а сама четверть на подарит высокой результативности, в ней команды не наберут на двоих больше 50-ти пунктов.