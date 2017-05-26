Питтсубрг – Оттава. Прогноз на матч (26.05.2017)

Питтсбург примет Оттаву в 7-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. На данный момент в противостоянии ничья 3:3, то есть, предстоящая встреча станет решающей. В ней явным фаворитом являются Пингвинз, которые стали триумфаторами в прошлом году.





Оттава собралась после провала в Питтсбурге в прошлый раз, а, напомним, Сенаторз, уступили 7:0, и дома обыграли соперника 2:1. Наверняка в предстоящей встрече сенсации не будет и Питтсбург снова уверенно разберется с Оттавой, например, в стартовом периоде отличившись дважды.





Кажется, что поединок не окажется результативным, ведь, получив преимущество, Питтсбург станет действовать на удержании счета, особо не рискуя и не бросая все силы в атаку. Оттава способна навязать борьбу и даже закрепиться на половине соперника на долгое время, вот только это не означает, что дожмет Питтсбурга. Скорее всего, все-таки на одну-две шайбы Оттава наиграет, вот только этого не хватит для итоговой виктории или даже ничьей в основное время. Прогноз – победа Питтсбурга в первом периоде и матче, например, со счетом 3:1.