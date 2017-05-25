Сенегал U20 – США U20. Прогноз на матч (25.05.2017)

Сенегал сыграет со сборной США во втором туре группового этапа Молодежного Чемпионата Мира. Африканцы выиграли в первом поединке на турнире, уверенно деклассировав Саудовскую Аравию (2:0), тогда как американцы, представляющие северную часть, не смогли одолеть сборную из Южной Америки – Эквадор (ничья 3:3). Стоит отметить, что «звездно-полосатые» спаслись только на последних минутах встречи, впрочем, поражение США никто бы не воспринял как сенсацию, учитывая, что фаворитом считались эквадорцы.





В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, который в случае победы оформит быстрее всех в квартете выход в плей-офф. Несомненно, выиграть у мотивированной сборной США будет очень сложно, но только если американцы снова не сыграют столь же безобразно в обороне, как против Эквадора.





Скорее всего, Сенегал рано или поздно при любом конечном исходе сможет забить в ворота США, как, в принципе, и американцы. Вообще, на молодежном первенстве игра двух примерно равных по силе команд должна порадовать забитыми мячами, тем более результативно отыграла сборная США накануне.