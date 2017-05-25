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Сенегал U20 – США U20. Прогноз на матч (25.05.2017)
Дата события: 25 мая 14:00

Сенегал сыграет со сборной США во втором туре группового этапа Молодежного Чемпионата Мира. Африканцы выиграли в первом поединке на турнире, уверенно деклассировав Саудовскую Аравию (2:0), тогда как американцы, представляющие северную часть, не смогли одолеть сборную из Южной Америки – Эквадор (ничья 3:3). Стоит отметить, что «звездно-полосатые» спаслись только на последних минутах встречи, впрочем, поражение США никто бы не воспринял как сенсацию, учитывая, что фаворитом считались эквадорцы.


В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Сенегалу, который в случае победы оформит быстрее всех в квартете выход в плей-офф. Несомненно, выиграть у мотивированной сборной США будет очень сложно, но только если американцы снова не сыграют столь же безобразно в обороне, как против Эквадора.


Скорее всего, Сенегал рано или поздно при любом конечном исходе сможет забить в ворота США, как, в принципе, и американцы. Вообще, на молодежном первенстве игра двух примерно равных по силе команд должна порадовать забитыми мячами, тем более результативно отыграла сборная США накануне.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,84 от букмекерской конторы 1хбет.
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