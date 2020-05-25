Франция U20 – Вьетнам U20. Прогноз на матч (25.05.2017)

Во втором туре группового этапа Молодежного Чемпионата Мира Франция встретится с Вьетнамом. В стартовой встрече турнира его главный фаворит разгромил сборную Гондураса 3:0, тем самым оказавшись на первой позиции в квартете. А все потому, что в параллельном поединке Вьетнам с Новой Зеландией разошелся миром 0:0, и такой исход, кстати, устроил именно представителей Азии.





Против Франции у Вьетнама минимум шансов не проиграть, ведь европейцы не только мотивированы, но и намного опытнее, сильнее своего соперника как в командной игре, так и по именам. Наверняка французы постараются решить уже сейчас судьбу первого места, а для этого необходимо уверенно обыграть Вьетнам, что и случится.





Предположим, что Франция уйдет в отрыв уже в первом тайме, реализовав, например, два из многочисленных своих моментов. Скорее всего, Вьетнам в итоге так и не отличится, а если и забьет во ворота фаворита, то гол престижа и под конец встречи. Прогноз – уверенная виктория сборной Франции со счетом 4:0 или 4:1, в зависимости от того, что позволят французы сопернику.