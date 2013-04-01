Пеньяроль - Хорхе Вильстерманн. Прогноз на матч (25.05.2017)

Пеньяроль примет Хорхе Вильстерманн в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Если гости по предстоящей встрече выиграют, то независимо от результата параллельного поединка между Палмейрасом и Атлетико Тукуман окажутся в плей-офф турнира, тогда как Пеньяроль в любом случае финиширует четвертым в группе.





Мотивация у команд совершенно разная, но, несмотря на это, букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Пеньяролю. А все потому, что успехи Хорхе Вильстерманн вызывают некоторое удивление, ведь не многие рискнули бы поставить на этот скромный коллектив после жеребьевки. Пеньяроль хоть и провалил групповую стадию, для команды принципиально важно на мажорной ноте завершить свое выступление, домашняя виктория хоть немного реабилитирует команду.





Предположим, что активнее начнет Пеньяроль, которому терять нечего. Хорхе Вильстерманн ведь устроит не то, чтобы ничья, но и поражение, при условии, что в параллельной встрече Палмейрас, лидирующий в квартете, дома разберется с Атлетико Тукуман, а это более чем вероятно. Скорее всего, в матче Пеньяроля и Хорхе Вильстерманн счет откроют хозяева, такой и прогноз.