07:00 (+3) 24 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Палмейрас – Атлетико Тукуман. Прогноз на матч (25.05.2017)
Дата события: 25 мая 03:45

Палмейрас примет Атлетико Тукуман в заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес. Бразильский коллектив еще не гарантировал себе место в плей-офф, хоть на данный момент Палмейрас занимает первую позицию, опережая на очко Хорхе Вильстерманн и на три пункта Атлетико Тукуман.


Только в одном случае Палмейрас останется за пределами турнира – если в предстоящей встрече он с разницей более чем в 2 мяча уступит Атлетико, а в параллельном матче Хорхе Вильстерманн разберется с Пеньяролем. Да, это вполне возможно теоретически, вот только дома Палмейрас вряд ли проиграет довольно скромному представителю Тукумана.


Предположим, что Палмейрас вовсе выиграет у Атлетико, тем самым оставив того на третьей позиции, что предполагает дальнейшее участие в Южноамериканском Кубке. Скорее всего, Палмейрас победит в стартовой 45-минутке, создав преимущество в 1-2 мяча, после чего будет действовать на классе, постепенно снижая темп и градус игры. Прогноз – виктория Палмейраса в первом тайме и ничья после перерыва, счет же поединка – 2:0 или 2:1 в пользу фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Палмейраса» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100