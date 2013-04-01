Палмейрас – Атлетико Тукуман. Прогноз на матч (25.05.2017)

Палмейрас примет Атлетико Тукуман в заключительном туре группового этапа Кубка Либертадорес. Бразильский коллектив еще не гарантировал себе место в плей-офф, хоть на данный момент Палмейрас занимает первую позицию, опережая на очко Хорхе Вильстерманн и на три пункта Атлетико Тукуман.





Только в одном случае Палмейрас останется за пределами турнира – если в предстоящей встрече он с разницей более чем в 2 мяча уступит Атлетико, а в параллельном матче Хорхе Вильстерманн разберется с Пеньяролем. Да, это вполне возможно теоретически, вот только дома Палмейрас вряд ли проиграет довольно скромному представителю Тукумана.





Предположим, что Палмейрас вовсе выиграет у Атлетико, тем самым оставив того на третьей позиции, что предполагает дальнейшее участие в Южноамериканском Кубке. Скорее всего, Палмейрас победит в стартовой 45-минутке, создав преимущество в 1-2 мяча, после чего будет действовать на классе, постепенно снижая темп и градус игры. Прогноз – виктория Палмейраса в первом тайме и ничья после перерыва, счет же поединка – 2:0 или 2:1 в пользу фаворита.