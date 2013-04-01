Шанхай CИПГ – Цзянсу Сайнти. Прогноз на матч (24.05.2017)

В первом матче 1/8 финала азиатской Лиги Чемпионов сойдутся два представителя Китая – Шанхай СИПГ и Цзянсу Сайнти. Явным фаворитом предстоящей встречи являются хозяева, которые, впрочем, в отличие от соперника не заняли первую позицию в квартете на групповой стадии.





Но Шанхай в любом случае котируется выше и в нынешнем сезоне в целом выглядит куда лучше. Например, в Чемпионате Китая Шанхай занимает вторую позицию, всего лишь на два очка отставая от лидирующего Гуанчжоу Эвергранд, тогда как Цзянсу Сайнти располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, то есть, находится в шаге от зоны вылета.





Предположим, что в предстоящем поединке Шанхай не оставит шансов своему сопернику и ответный матч превратится в формальность, особенно, если Цзянсу Сайнти в итоге на выезде так и не сумеет поразить ворота соперника. Скорее всего, результативным во встрече Шанхая СИПГ и Цзянсу Сайнти окажется как первый так и второй тайм, высока вероятность того, что Шанхай выиграет обе половины. Прогноз – уверенная виктория фаворита со счетом 3:0.