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Чеджу Юнайтед – Урава. Прогноз на матч (24.05.2017)
Дата события: 24 мая 09:00

Чеджу Юнайтед примет Ураву в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги Чемпионов. Шансы команд на победу в предстоящей встрече примерно равны, тогда как в противостоянии в целом букмекеры предпочтение отдают японцам.


Урава заняла первое место в квартете на групповой стадии, впрочем, команда дважды проиграла на выезде в трех поединках. Но в том то и дело, что Чеджу Юнайтед не лучшим образом действует дома, в Лиге Чемпионов добившись успеха на своем поле лишь однажды.


Предположим, что предстоящий матч окажется примерно равным и не столь результативным, как хотелось бы. А все потому, что Чеджу стратегически важно на своем поле не пропустить, даже в итоге если корейский коллектив не выиграет дома, это его устроит. Скорее всего, как минимум первый тайм не подарит обилия забитых мячей, а если одна из команд отличится, то именно одна и однажды.


Да, второй тайм наверняка не окажется менее результативным, чем стартовая 45-минутка, вот только и в нем более 1-го мяча ожидать не приходится, так как игра кардинальным образом не поменяется.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал матча меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,56 от букмекерской конторы 1хбет.
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