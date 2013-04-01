Аякс – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (24.05.2017)

В финальном матче Лиги Европы сойдутся амстердамский Аякс и Манчестер Юнайтед. Котировки букмекеров свидетельствуют в пользу «красных дьяволов», у которых и лига сильнее и состав более сбалансирован, да и по именам клубы не могут сравниться. Вообще, у Аякса молодая команда, жаждущая победы в столь значимом турнире, вот только мотивирован и соперник, поставивший на карту всё.





Манчестер Юнайтед раньше времени отдал приоритет Лиге Европы, стараясь в последних турах Премьер-Лиги набирать очки малыми силами, что, конечно, у манкунианцев не получилось. Юнайтед и так уступал конкурентам в борьбе за топ-4, а еще и оказавшись без ряда ключевых игроков по тем или иным причинам, команда не прибавила и оказалась за пределами четверки – 6-е место.





Впрочем, свои плоды такая стратегия может дать, а точнее, наверняка даст, ведь Манчестер Юнайтед целенаправленно готовился к финальной встрече Лиги Европы, жертвуя многим, но приберегая силы. Да, и против Аякса в старте выйдут не самые сильные игроки Юнайтед, учитывая травмы, но именно те исполнители, которые в данной ситуации наиболее полезны. Предположим, что к середине второго тайма исход противостояния будет уже решен.